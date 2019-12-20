Житель Братского района пойдет под суд за то, что стрелял в своего знакомого из ружья

Братский район, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Братского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

– По версии следствия, вечером 12 июня 2019 года на остановке в районе улицы Полевой села Кобляково Братского района обвиняемый поссорился со своим 29-летним знакомым и выстрелил из имеющегося при себе ружья ему в ногу. Мужчина упал и сильно ударился головой об асфальт. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице, – отметили в ведомстве.

Виновника задержали полицейские в кратчайшие сроки. Оказалось, что мужчина неоднократно судим ранее за преступления имущественного характера и преступления против личности.

Следователями по уголовному делу назначены и проведены ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели преступления, произведены осмотры и проверки показаний на месте. Собрана достаточная доказательная база, поэтому уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.