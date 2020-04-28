Житель Братского района предстанет перед судом за смертельную поножовщину 16-летней давности

Братский район, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило обвинение 50-летнему жителю Братского района за преступление, совершённого в 2004 году, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2014 году в посёлке Сахарово Братского района произошла поножовщина. В местный фельдшерский пункт поступило сообщение о необходимости срочной помощи 36-летнему местному жителю, у которого было ножевое ранение в живот. Прибывшие медики застали потерпевшего в сознании. Мужчина сообщил, что стал жертвой нападения трех неизвестных парней.

– Тогда показания потерпевшего направили следователей по ложному следу, и в результате преступление осталось не раскрытым. Взгляд с другой стороны позволил раскрыть преступление, и как оказалось, подозреваемый был рядом, даже вызвал врачей и оказывал помощь своему раненому другу, – отмечают в СУ СКР по Иркутской области.

Следователи СК России установили, что потерпевший перед случившимся распивал спиртное у своего лучшего друга и его жены, в ходе возникшей ссоры, его приятель взялся за нож и нанёс им удар товарищу. Прибывших врачей потерпевший ввёл в заблуждение, опасаясь за дальнейшую судьбу своего друга.