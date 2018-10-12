Житель Бурятии отправился в гости к родственнице и прихватил с собой пакет марихуаны

Слюдянский район, 13.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Как сообщает пресс-служба полиции, накануне на стационарном посту полиции «Рубеж» инспекторы ДПС остановили пассажирский микроавтобус «Hyundai County», следовавший по маршруту «Аршан-Слюдянка». Инспекторы ГИБДД обратили внимание на одного из пассажиров, который предположительно мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Подозрений полицейских оказались верными. Далее при осуществлении личного досмотра при понятых в кармане куртки 29-летнего жителя республики Бурятия был обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом конопли, а из его рюкзака сотрудники ОМВД изъяли ещё один пакет с большим количеством наркотического вещества.



Экспертиза установила, что изъятым является гашиш. Как оказалось, в рюкзаке мужчина вёз еще более килограмма марихуаны. Пассажир привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.



Мужчина пояснил полицейским, что ехал в гости к родственнице, а наркотики приобрёл и хранил для собственного употребления. По информации ГУ МВД по Иркутской области, задержанный ранее уже был судим по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мвд

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