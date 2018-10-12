|Происшествия
|13.10.2018
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Житель Бурятии отправился в гости к родственнице и прихватил с собой пакет марихуаны
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Слюдянский район, 13.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Как сообщает пресс-служба полиции, накануне на стационарном посту полиции «Рубеж» инспекторы ДПС остановили пассажирский микроавтобус «Hyundai County», следовавший по маршруту «Аршан-Слюдянка».
Инспекторы ГИБДД обратили внимание на одного из пассажиров, который предположительно мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Подозрений полицейских оказались верными. Далее при осуществлении личного досмотра при понятых в кармане куртки 29-летнего жителя республики Бурятия был обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом конопли, а из его рюкзака сотрудники ОМВД изъяли ещё один пакет с большим количеством наркотического вещества.
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