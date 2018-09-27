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27.09.2018

Житель Черемхово переехал мужчину, лежавшего на дороге

Черемхово, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово 26 сентября 52-летний водитель автомобиля «Тойота Функарго» переехал мужчину, лежавшего на дороге, и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба дорожной полиции.

ДТП произошло на улице Шевченко. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Как выяснилось, водитель иномарки передвигался на небезопасной скорости движения.

– При движении по улице он совершил наезд на лежащего на проезжей части неизвестного мужчину, с места происшествия скрылся, в полицию о случившемся не сообщил, – говорят в УГИБДД по Иркутской области.

Сотрудники ГИБДД установили и разыскали водителя в течение двух часов. Мужчина привлечен к административной ответственности за то, что у него не было при себе документов, а также за оставление места происшествия, пассажирскую перевозку без технического и медицинского осмотра.

Почему 32-летний пострадавший оказался лежавшим на проезжей части, выясняет полиция.

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