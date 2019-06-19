Житель Черемхово попался на контрабанде анаболиков

Черемхово, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителю Черемхово грозит до семи лет заключения за контрабанду анаболиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Известно, что 24-летний молодой человек приобрел анаболические стероиды через интернет-магазин в другой стране. Оперативники задержали его при получении посылки, в которой находились сильнодействующие вещества общим весом более 22 граммов.

Сотрудникам ГУ МВД по Иркутской области задержанный пояснил, что анаболики он приобрёл для личного потребления для увеличения объёма мышц.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ – контрабанда сильнодействующих веществ.