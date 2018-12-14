|Происшествия
|15.12.2018
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Житель Черемховского района спалил 150 тонн сена в отместку бывшему работодателю
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Черемховский район, 15.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель деревни Бельск Черемховского района подозревается в поджоге 150 тонн сена общей стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Инцидент произошёл в ночь на 10 октября 2018 года. Детально и последовательно отрабатывая криминальную версию случившегося, оперативники вышли на след ранее судимого 37-летнего местного жителя. По имеющимся сведениям, некоторое время назад мужчина работал водителем в организации, пострадавшей от пожара, однако, был уличен службой безопасности в хищении топлива и был уволен с работы.
По предварительной информации, мотивом его противоправного поступка могло стать желание отомстить за принятое работодателем решение. Сейчас данные об этом проверяются. Теперь мужчине грозит до пяти лет заключения, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.
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