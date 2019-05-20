|Происшествия
|19.05.2019
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Житель Чунского района нарубил сосен на 265 тысяч рублей и два года лишения свободы
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Чунский район, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Чунским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере").
Судом установлено, что зимой 2018 года на территории Чунского лесничества местный житель осуществил незаконную рубку деревьев породы сосна в объеме 20 кубометров. В результате лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму 265 тысяч рублей.