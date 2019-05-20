Житель Чунского района нарубил сосен на 265 тысяч рублей и два года лишения свободы

Чунский район, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Чунским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере"). Судом установлено, что зимой 2018 года на территории Чунского лесничества местный житель осуществил незаконную рубку деревьев породы сосна в объеме 20 кубометров. В результате лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму 265 тысяч рублей.



Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также в рамках рассмотрения уголовного дела судом удовлетворены исковые требования прокурора района о взыскании с местного жителя сумму ущерба, причиненного вследствие незаконной рубки.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: лес

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