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02.05.2018

Житель Чунского района пересадил на свой участок дикую коноплю, но урожая так и не дождался

Чунский район, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Органами дознания отдела МВД России по Чунскому району в суд направлены материалы уголовного дела по факту незаконного культивирования наркосодержащих растений в крупном размере.

Как установили дознаватели, 33-летний мужчина в посёлке Лесогорск обнаружил несколько кустов дикорастущей конопли, после чего пересадил их на грядки своего подворья и проводил необходимые агротехнические действия для повышения урожайности.

Всего на его приусадебном участке полицейские обнаружили 24 куста растений семейства коноплёвых, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Весь каннабис был изъят и приобщён в качестве неопровержимых доказательств, свидетельствующих о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства».

В соответствии с уголовным законодательством за подобное противоправное деяние предусмотрено наказание в   штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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