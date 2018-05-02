Житель Чунского района пересадил на свой участок дикую коноплю, но урожая так и не дождался

Чунский район, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Органами дознания отдела МВД России по Чунскому району в суд направлены материалы уголовного дела по факту незаконного культивирования наркосодержащих растений в крупном размере. Как установили дознаватели, 33-летний мужчина в посёлке Лесогорск обнаружил несколько кустов дикорастущей конопли, после чего пересадил их на грядки своего подворья и проводил необходимые агротехнические действия для повышения урожайности.



Всего на его приусадебном участке полицейские обнаружили 24 куста растений семейства коноплёвых, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Весь каннабис был изъят и приобщён в качестве неопровержимых доказательств, свидетельствующих о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства».



В соответствии с уголовным законодательством за подобное противоправное деяние предусмотрено наказание в штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мвд

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