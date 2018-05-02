|Происшествия
|02.05.2018
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Житель Чунского района пересадил на свой участок дикую коноплю, но урожая так и не дождался
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Чунский район, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Органами дознания отдела МВД России по Чунскому району в суд направлены материалы уголовного дела по факту незаконного культивирования наркосодержащих растений в крупном размере.
Как установили дознаватели, 33-летний мужчина в посёлке Лесогорск обнаружил несколько кустов дикорастущей конопли, после чего пересадил их на грядки своего подворья и проводил необходимые агротехнические действия для повышения урожайности.
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