ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Происшествия
16.12.2018

Житель Иркутского района лишился пальцев на ноге из-за некомпетентности массажиста

Иркутский район, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе инвалид лишился пальцев на правой ноге из-за некомпетентности массажиста.

Как сообщает пресс-служба Иркутского районного суда, истцом выступил инвалид первой группы, у которого отсутствует чувствительность нижних конечностей. Программой реабилитации инвалида ему был рекомендован массаж. В августе прошлого года он обратился к ответчику для прохождения процедуры массажа. Тот занимался частной практикой, не имел соответствующего разрешения и оказывал населению на дому услуги фитобочки и массажа. И этому пациенту он тоже рекомендовал перед массажем обязательную процедуру оздоравливающей фитобочки. После ее прохождения истец получил термический ожог пальцев, был госпитализирован в больницу, где ему ампутировали пальцы правой стопы.

Суд установил наличие причинно-следственной связи, установил факт причинения истцу физических и нравственных страданий, причиненных действиями ответчика, и удовлетворил заявленные исковые требования о компенсации морального вреда.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске