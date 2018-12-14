Житель Иркутского района лишился пальцев на ноге из-за некомпетентности массажиста

Иркутский район, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе инвалид лишился пальцев на правой ноге из-за некомпетентности массажиста.

Как сообщает пресс-служба Иркутского районного суда, истцом выступил инвалид первой группы, у которого отсутствует чувствительность нижних конечностей. Программой реабилитации инвалида ему был рекомендован массаж. В августе прошлого года он обратился к ответчику для прохождения процедуры массажа. Тот занимался частной практикой, не имел соответствующего разрешения и оказывал населению на дому услуги фитобочки и массажа. И этому пациенту он тоже рекомендовал перед массажем обязательную процедуру оздоравливающей фитобочки. После ее прохождения истец получил термический ожог пальцев, был госпитализирован в больницу, где ему ампутировали пальцы правой стопы.

Суд установил наличие причинно-следственной связи, установил факт причинения истцу физических и нравственных страданий, причиненных действиями ответчика, и удовлетворил заявленные исковые требования о компенсации морального вреда.