Житель Иркутского района попался на незаконной ловле хариуса

Иркутский район, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В ходе проведения рейда сотрудниками Иркутского ЛО на воздушном транспорте установлен житель Иркутского района, который подозревается в незаконном вылове рыбы.

Подозреваемый были задержаны в акватории Иркутского водохранилища в районе реки Тальцинка. Как было установлено, мужчина незаконно, при помощи сетей выловил 34 хариуса. Рыба и орудия лова изъяты, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предполагает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.



Транспортная полиция напоминает, что с 25 апреля по 25 июня на всех водоемах Иркутской области введен запрет на лов хариуса, ленка и тайменя. А с 1 мая по 15 июня запрещено ловить щуку во всех водохранилищах региона и впадающих в них реках.