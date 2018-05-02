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02.05.2018

Житель Иркутского района попался на незаконной ловле хариуса

Иркутский район, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В ходе проведения рейда сотрудниками Иркутского ЛО на воздушном транспорте установлен  житель Иркутского района, который подозревается в незаконном вылове рыбы.

Подозреваемый были задержаны в акватории Иркутского водохранилища в районе  реки Тальцинка. Как было установлено, мужчина незаконно,  при помощи  сетей выловил 34 хариуса. Рыба и орудия лова изъяты, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предполагает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.

Транспортная полиция напоминает, что с  25 апреля по 25 июня на всех водоемах Иркутской области введен запрет на лов хариуса, ленка и тайменя. А с 1 мая по 15 июня запрещено ловить щуку во всех водохранилищах региона и впадающих в них реках.

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