Житель Иркутского района, сжегший соседа заживо, проведет 17 лет в колонии особого режима

Иркутский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд отправил на 17 лет в колонию особого режима 28-летнего жителя Иркутского района, который сжег заживо соседа-собутыльника. Как следует из материалов дела, мужчина проживал в деревне Коты в доме своей сожительницы. Напомним, в сентябре 2018 года он выпивал дома с соседом. Мужчины поссорились – у подсудимого пропала флешка, на которой хранились фотографии и музыкальные файлы. В ходе ссоры мужчина взял бутылку с бензином и вылил легковоспламеняющуюся жидкость на соседа, а также на спинку и ручки кресла, в котором он сидел. После злоумышленник достал зажигалку и поджег собутыльника, тот погиб на месте. – Квалифицируя действия подсудимого, суд пришел к выводу, что он действовал с возникшим умыслом на убийство с особой жестокостью, избрав способом сожжение заживо. Кроме того, ранее мужчина был осужден к лишению свободы за покушение на убийство, – сообщает пресс-служба суда. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутский район

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