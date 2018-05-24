Житель Казачинско-Ленского района избил и изнасиловал жену

Казачинско-Ленский район, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Улькан Казачинско-Ленского района 41-летний мужчина избил и изнасиловал свою жену.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, подозреваемый, будучи пьяным, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей супруги. 37-летняя женщина с множественными повреждениями была госпитализирована. Как выяснили следователи, мужчина ранее угрожал супруге убийством, за что привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 119 УК РФ – угроза убийством. Однако уголовное дело в отношении него было прекращено в связи с примирением сторон, и семейная пара продолжала проживать совместно.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом б части 2 статьи 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, соединенные с причинением тяжкого вреда здоровью.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.