Житель Киренска устроил наркопритон в собственной бане

Киренск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Киренске полицейские ликвидировали наркопритон, который местный житель устроил в собственной бане.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 35-летний мужчина пускал в эту хозяйственную постройку наркозависимых людей с неустановленного времени до 15 марта этого года. В ходе осмотра сотрудники полиции изъяли предметы, используемые для изготовления и потребления наркотических средств.

Уголовное дело на владельца притона завели 25 апреля.