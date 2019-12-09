Житель Краснодара обманывал иркутских таксистов, представляясь сотрудником правоохранительных органов

Иркутск, 8.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратурой Кировского района города Иркутска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Краснодара. Он обвиняется в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, злоумышленник заказывал такси к административным зданиям органов правопорядка. В дальнейшем, под предлогом занятости и дня рождения у начальника данного органа, водителю такси предлагалось проехать в магазин для приобретения товаров и пополнения баланса конкретных абонентских номеров, якобы принадлежащих руководству.

В целях конспирации своей преступной деятельности злоумышленник использовал сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированные на сторонних лиц, разные телефонные аппараты. После получения денег от обманутых таксистов мошенник переводил их на другие счета, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Так, обвиняемый позвонил в службу такси и произвел фиктивный заказ автомобиля до иркутского ж/д вокзала. По данному заказу прибыл водитель, о чем злоумышленника проинформировал оператор службы такси. Представившись сотрудником правоохранительного органа, обвиняемый попросил водителя съездить в магазин и приобрести кофе, конфеты и упаковочный пакет, на что тот согласился. Также злоумышленник попросил потерпевшего перечислить денежные средства на мобильный телефон своего начальника. При поступлении денежных средств на счет, обвиняемый отключил абонентский номер, а денежные средства в дальнейшем обналичил. В результате указанных действии водителю службы такси причинен ущерб в размере 40 тысяч рублей.

По данной преступной схеме злоумышленник обманул еще 9 таксистов на сумму более 50 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.