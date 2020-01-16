Житель Куйтуна отсудил у полиции более 30 тысяч рублей компенсации за падение с лестницы в отделении

Куйтунский район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель поселка Куйтун Куйтунского района, придя в отделение полиции, упал с лестницы, ведущей на второй этаж, и получил травму. Он обратился в суд с иском о взыскании с ведомства суммы утраченного заработка, а также компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Куйтунского районного суда, в ходе заседания было установлено, что причиной получения истцом травмы явилось падение с лестницы в результате ненадлежащего, не соответствующего требованиям безопасности содержание лестницы, которой пользовались посетители отдела полиции в райцентре.

– Это свидетельствует о наличии вины ответчика в причинении вреда истцу, – поясняют в суде. – При этом материалы дела не содержат доказательств возникновения вреда вследствие умысла потерпевшего либо в результате его грубой неосторожности. Таких доказательств не предоставил и ответчик – МО МВД России «Тулунский».

В результате иск жителя Куйтуна был удовлетворен.