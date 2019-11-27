Житель Куйтунского района и двое его сыновей сгорели на пожаре в собственном доме

Куйтунский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Малая Кочерма Куйтунского района 26 ноября сгорел жилой дом. На пожаре погибли 47-летний мужчина и двое его сыновей двух и пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

Трагедия произошла днём 26 ноября на улице Молодёжная. О возгорании сотрудникам ГУ МЧС по Иркутской области стало известно в 14.55. Пожар локализовали лишь к 18.40, а к 22.30 его ликвидировали.

Работавшие на месте пожара дознаватели МЧС России установили, что в одноэтажном деревянном доме проживала семья из пяти человек: родители и трое детей. Утром 26 ноября отец семейства отвёз свою супругу на работу, затем вернулся домой, где находился с детьми.

В обед старшая дочь ушла в школу, а уже в три часа дня соседи увидели, как из дома идёт дым. Очевидцы разбили окно, но из-за сильного задымления не смогли попасть в дом, где уже полыхал открытый огонь. Дверь была заперта изнутри, горели стены и потолочное перекрытие. Прибывшие на место пожарные справились с огнём, а при ликвидации последствий пожара обнаружили останки погибших.

В ходе проверки выяснилось, что резкий запах горелой электропроводки чувствовала дочь, выходя из дома. В пристрое находился электрощит, где ранее уже были зафиксированы случаи искрения электропроводки, оплавления изоляции и срабатывания автоматов защиты.

По факту пожара проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства, способствовавшие возникновению пожара. Результаты проверки будут переданы в следственный комитет.