Житель Мегета убил пасынка и выбросил тело на остров посреди Ангары

Ангарск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В ангарском посёлке Мегет по подозрению в убийстве пасынка задержали местного жителя. Мужчина признал вину, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Труп 35-летнего безработного со связанными скотчем руками обнаружили на острове Зуевский реки Ангара 27 мая. На теле убитого были обнаружены множественные колото-резаные раны. Они находили в области груди. На голове и лице мужчины эксперты обнаружили гематомы.

Полицейские и следователи по подозрению в убийстве задержали 52-летнего жителя Мегета. Он пояснил, что между ним и его пасынком дома произошла ссора, переросшая в драку. Во время конфликта молодой человек и получил удары ножом.

По делу назначен ряд судебных экспертиз, злоумышленнику предъявлено обвинение. Следователи СКР в суд направили ходатайство об избрании меры пресечения мужчине в виде заключения под стражу.