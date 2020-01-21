Житель Нижнеилимского района застрелил собутыльника из охотничьего ружья

Нижнеилимский район, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель посёлка Брусничный Нижнеилимского района подозревается в убийстве своего 35-летнего приятеля. В отношении 50-летнего мужчины СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело.

По версии следствия, 15 января 2020 года в зимовье в лесу в 8 км от посёлка Брусничный между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора. Один из них выстрелил в голову своего оппонента из незарегистрированного охотничьего ружья. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник с места преступления скрылся. Однако впоследствии пришел к главе поселения и рассказал о произошедшем. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Сейчас он арестован.