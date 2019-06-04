Житель Нижнеудинского района хранил дома шесть кило марихуаны

Нижнеудинский район, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Каксат Нижнеудинского района 30-летний местный житель хранил в сарае шесть килограммов марихуаны. Полицейским мужчина пояснил, что нарвал дикорастущую коноплю для собственных нужд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. По факту хранения наркотиков возбуждено уголовное дело. С задержанного взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Между тем, на днях в Усолье-Сибирском полицейские пресекли культивирование и хранение наркотиков. Подозреваемый выращивал растения, содержащие наркотические средства в бане частного дома. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: мвд

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