|Происшествия
|05.06.2019
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Житель Нижнеудинского района хранил дома шесть кило марихуаны
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Нижнеудинский район, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Каксат Нижнеудинского района 30-летний местный житель хранил в сарае шесть килограммов марихуаны.
Полицейским мужчина пояснил, что нарвал дикорастущую коноплю для собственных нужд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
По факту хранения наркотиков возбуждено уголовное дело. С задержанного взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Между тем, на днях в Усолье-Сибирском полицейские пресекли культивирование и хранение наркотиков. Подозреваемый выращивал растения, содержащие наркотические средства в бане частного дома.