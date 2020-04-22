Житель Осинского района отправится под суд за совершенное два года назад убийство

Осинский район, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Осинского района зарезал незнакомого парня, спрятал на свалке и сбежал в Грузию.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство.

Вечером 20 июля 2017 года в селе Майск Осинского района обвиняемый в ходе ссоры, произошедшей с незнакомым молодым человеком, нанес ему ножевое ранение, несовместимое с жизнью. После этого он спрятал тело на свалке. В этот же день мужчина скрылся за границу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что преступник находится в Грузии, уроженцем которой он является. В июне 2019 года правоохранительными органами иностранного государства злоумышленник был задержан и в последующем выдан для привлечения его к уголовной ответственности в России.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в Осинский районный суд для рассмотрения по существу.