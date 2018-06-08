Житель Осинского района по пьяни зарезал знакомого

Осинский район, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель села Енисей Осинского района проведёт в колонии строгого режима восемь с половиной лет за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Убийство произошло в феврале 2018 года. Известно, что 36-летниий мужчина на момент преступления был пьян. Свой поступок он объяснил неприязненными отношениями с жертвой. Во время конфликта он нанёс оппоненту множественные удары ножом.

Потерпевший умер на месте происшествия. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объёме, говорят в прокуратуре Иркутской области.