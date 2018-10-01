|Происшествия
|02.10.2018
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Житель Приангарья до смерти избил своего четырехлетнего сына
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Иркутская область, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Приангарья издевался над своим четырехлетним сыном, забив его до смерти.
Как сообщает пресс-служба Иркутского областного суда, рассмотрено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, который обвинялся в убийстве своего малолетнего сына.
Из материалов дела следует, что в марте 2018 года подсудимый находился дома с четырехлетним ребенком. На почве личной неприязни, возникшей в связи с поведением мальчика, отец нанес сыну множественные удары ремнем по ягодицам, а также не менее четырех ударов по спине, верхним и нижним конечностям деревянным дверным наличником. Кроме того, мужчина нанес множественные удары рукой по груди и голове ребенка. Вследствие причиненных травм мальчик скончался на месте происшествия.
При назначении наказания суд учитывал данные о личности подсудимого, который положительно характеризуется, а также обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе, наличие на иждивении у него пятерых малолетних детей.
По решению суда детоубийца за преступление, предусмотренное пунктами в и д части 2 статьи 105 УК РФ – убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью, проведет 13 лет в колонии строгого режима.
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