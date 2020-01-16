Житель Шелеховского района среди бела дня устроил самоподжог

Шелехов, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове 15 января мужчина совершил самоподжог, находясь у масленичного столба рядом со зданием Вневедомственной охраны города. ГУ МВД по Иркутской области проводит по факту случившегося проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

– Мужчина совершил этот поступок без каких-либо значимых оснований, поскольку имеет определённые проблемы со здоровьем и состоит на соответствующих медицинских учетах. В настоящее время полицейские опрашивают членов его семьи, – рассказали в МВД.

По данным пресс-службы администрации Шелехова, мужчина предположительно облил себя растворителем и поджёг зажигалкой, произнося молитвы. Это случилось около 12.00. Из окна соседнего здания происходящее увидел глава города Сергей Липин, который первый пришел к мужчине на помощь и потушил пламя своей курткой.

Прохожие вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. Мужчине была оказана первая медицинская помощь, далее он был госпитализирован в Шелеховскую центральную районную больницу с сильными ожогами. Известно, что 33-летний мужчина является жителем посёлка Чистые ключи.