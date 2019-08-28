Житель Тайшета получил девять лет «строгача» за убийство своей знакомой

Тайшет, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Тайшета получил девять лет «строгача» за совершенное по пьяни убийство.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Тайшетский городской суд вынес приговор в отношении 42-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство.

В апреле 2018 года подсудимый, будучи в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, из-за оскорбления его потерпевшей вооружился ножом и нанес ей удары в голову и тело. В результате женщина скончалась на месте.

В ходе судебного следствия в отношении подсудимого были проведены три судебно–психиатрические экспертизы для проверки его версии о нахождении в момент совершения преступления в алкогольном психозе. Однако подсудимый был признан вменяемым, его версия отвергнута судом.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.