Житель Тайшета забил собутыльницу кочергой

Тайшет, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете 39-летний местный житель насмерть забил кочергой свою собутыльницу.

Как сообщает пресс-служба Тайшетского городского суда, 23 февраля текущего года подсудимый после употребления спиртных напитков в ходе ссоры, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес руками и подобранной на месте происшествия металлической кочергой множественные удары по различным частям тела потерпевшей.

Позднее, уведя женщину в другое помещение, он продолжил наносить ей удары руками по различным частям тела. В результате потерпевшая скончалась.

В результате наступила смерть потерпевшей.

Приговором Тайшетского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного часть 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.