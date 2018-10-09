Житель Тайшета, зарезавший по пьяни знакомого, отправится в колонию на 12 лет

Тайшет, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителя Тайшета, зарезавшего по пьяни знакомого, приговорили к 12 годам колонии особого режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Тайшетским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В феврале 2018 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего со знакомым конфликта вооружился кухонным ножом и нанес оппоненту удар в область брюшной полости. В результате наступила смерть потерпевшего.

На протяжении всего судебного заседания подсудимый активно защищался от предъявленного обвинения, отрицая свою причастность к содеянному. Стороной защиты выдвинуты версии о необходимой обороне и неосторожном причинении смертельного ранения, заявлены многочисленные ходатайства о признании практически всех показаний свидетелей и письменных доказательств недопустимыми в связи с допущенными нарушениями действующего процессуального законодательства при производстве следственных действий в период расследования уголовного дела.

Однако государственный обвинитель в судебном заседании не только надлежащим образом представил доказательства виновности, но и правильно ориентировал суд, подвергнув тщательному анализу и оценке доводы ходатайств защиты с точки зрения процессуального права, давая мотивированные заключения о невозможности их удовлетворения.

Вина подсудимого установлена и доказана в суде. Доказательства, представленные стороной защиты, были тщательно проанализированы и отвергнуты судом как несостоятельные.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.