Житель Тайшетского района осужден на девять лет за убийство знакомого

Тайшетский район, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В законную силу вступил приговор Тайшетского городского суда в отношении 54-летнего жителя села Кондратьево Тайшетского района Витаса Караускаса. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 УК РФ – убийство.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, следствием и судом установлено, что в августе 2018 года между осужденным и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему приятелю несколько ударов ножом. В результате 79-летний мужчина скончался на месте преступления.

Чтобы скрыть следы убийства, обвиняемый спрятал труп в погребе сарая. Однако полицейским удалось задержать виновника в кратчайшие сроки.

Приговором суда Витас Караускас признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.