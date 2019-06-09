Житель Тулуна месяц пускал в свою квартиру наркоманов

Тулун, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В центре Тулуна около месяца действовал наркопритон – местный житель пускал в свою квартиру наркозависимых в обмен на дозу запрещенных веществ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, известно, что 28-летний владелец квартиры нигде не работает и страдает наркотической зависимостью. При обыске в его жилище нашли банку, в которой находилось около 130 граммов марихуаны, и другие приспособления, предназначенные для употребления запрещенных средств.

На мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

К слову, только с начала 2019 года правоохранители Иркутской области пресекли деятельность 13 наркопритонов. Для изобличения подобных преступлений полиция призывает жителей региона сообщать обо всех фактах реализации наркотиков по телефону 02 (102 с мобильного) либо обращаться лично в любой отдел органов внутренних дел.