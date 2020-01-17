Житель Тулуна по просьбе мошенников отсканировал карту и потерял 90 тысяч рублей

Тулун, 19.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции в Тулуне проводят проверку по факту обращения местного жителя, поверившего аферистам и отсканировавшего для них карту, на которой он хранил заемные деньги.

Накануне в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» поступило заявление от пятидесятилетнего местного жителя, который рассказал, что обманным путем с его банковской карты неизвестными списано свыше 90 тысяч рублей. По его словам, незадолго до происшествия он оформил кредит на сумму около 200 тысяч рублей.

Вечером мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. «Банкир» сообщил, что со счетом владельца карты произошел сбой, а чтобы с карты никто не похитил денежные средства, попросил произвести определенные операции. Мужчина поставил телефон на громкую связь и стал действовать по указанию лже-сотрудника банка - скачал приложение на свой телефон, зашел в приложение банка, назвал злоумышленникам код, высветившийся на экране телефона, отсканировал свою банковскую карту с двух сторон.

В ходе разговора мужчина понял, что с ним разговаривают мошенники, и поспешил прервать разговор. Позвонив на горячую линию финансовой организации, он узнал, что с его счета похищена часть средств. Все имеющиеся карты он заблокировал. Но даже после этого на его телефон продолжили поступать сообщения о попытках списать деньги.

По данному факту полицейскими проводится всесторонняя проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. По сведениям оперативников, злоумышленник мог звонить мужчине из одного из центральных регионов России.

В полиции мужчина пояснил, что неоднократно слышал в СМИ предостережения сотрудников правоохранительных органов о возможных способах мошенничества, но тем не менее, поверил мошенникам.

Полиция предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества в отношении владельцев банковских карт и настоятельно рекомендует:

- если вам позвонили с незнакомого номера и представились специалистом банка не продолжайте разговор, самостоятельно перезвоните на горячую линию банка либо обратитесь в офис для уточнения информации;

- не называйте собеседникам паспортные данные и данные банковских карт;

- не называйте и не пересылайте никому коды подтверждения из банковских сообщений;

- не устанавливайте на свой телефон неизвестных приложений и не переходите по неизвестным ссылкам.