|Происшествия
|10.08.2018
|
|
Житель Тулуна убил собутыльника, недосчитавшись ста рублей
|
Тулун, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Тулунский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Он избил собутыльника, тот умер в больнице. Причиной конфликта стали 100 рублей, сообщает пресс-служба суда.
Органами предварительного следствия установлено, что в марте 2018 года приятели выпивали вместе. Один из них затем не обнаружил в кармане своей куртки 100 рублей, стал обвинять собутыльника в их краже. Завязалась драка, приятель обвиняемого упал на пол и ударился головой о выступающий предмет.
С полученными повреждениями головы мужчина был госпитализирован, от которых в дальнейшем скончался.
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram