Житель Тулуна убил собутыльника, недосчитавшись ста рублей

Тулун, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Тулунский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Он избил собутыльника, тот умер в больнице. Причиной конфликта стали 100 рублей, сообщает пресс-служба суда.

Органами предварительного следствия установлено, что в марте 2018 года приятели выпивали вместе. Один из них затем не обнаружил в кармане своей куртки 100 рублей, стал обвинять собутыльника в их краже. Завязалась драка, приятель обвиняемого упал на пол и ударился головой о выступающий предмет.

С полученными повреждениями головы мужчина был госпитализирован, от которых в дальнейшем скончался.