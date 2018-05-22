Житель Усольского района ограбил знакомую пенсионерку и купил себе «Ладу-девятку»

Усольский район, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - У пенсионерки из поселка Мишелевка Усольского района украли 140 тысяч рублей. Выяснилось, что грабитель не раз помогал женщине по хозяйству. На украденные деньги он купил в Усолье автомобиль «ВАЗ 2109».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, кража случилась в первой половине мая. Злоумышленник в отсутствие хозяйки забрался в частный дом ночью через окно и похитил деньги. Позднее сыщики установили, что к инциденту причастен 18-летний местный житель, знакомый с женщиной. Он знал, что деньги хранятся в доме, а сама хозяйка живет в соседней постройке.

В настоящее время молодой человек задержан, купленная машина у него изъята и помещена на штрафстоянку. Возбуждено уголовное дело – за кражу парню грозит до шести лет лишения свободы. Между тем, известно, что он является фигурантом еще одного уголовного дела, которое на него завели за хранение наркотиков.