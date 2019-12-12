Житель Усольского района убил женщину, спрятал тело в подполье, а сам прятался в зимовье

Усольский район, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Тальяны Усольского района в конце ноября была убита местная жительница. Как выяснилось, ее убийца спрятал тело в подполье дома, а сам отсиживался в таежном зимовье в 30 километрах от места преступления.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в усольскую полицию 12 декабря обратилась жительница Нукутского района: ее сестра, проживающая в Тальянах, две недели не выходила с ней на связь. Тело женщины обнаружили в подполье дома, где она жила, с признаками насильственной смерти.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Полицейские установили личность подозреваемого, распространили ориентировки с описанием его внешности. Позднее выяснилось, что предполагаемый злоумышленник не имел постоянного заработка и периодически уходил в тайгу для сбора серы. Участковый капитан полиции Олег Устюжанин отправился вместе с охотничьими инспекторами в тайгу для проверки предположений о месте пребывания беглеца и задержал его в зимовье.

По подозрению в совершении убийства 31-летний ранее судимый мужчина был доставлен в отдел полиции. В настоящее время по решению суда он помещен под стражу.