Усть-Илимск, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Усть-Илимска застрелил трех знакомых в гараже. Правоохранителям в течение суток удалось найти и задержать подозреваемого.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, тела мужчин с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 23 января в одном из боксов гаражного кооператива. Выяснилось, что неизвестный мужчина расстрелял их, а затем скрылся с места преступления.

– В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в отдел полиции сыщики доставили 31-летнего ранее судимого местного жителя, причастного к трагическим событиям. Дома у подозреваемого нашли и изъяли оружие, из которого он стрелял, – отметили в ведомстве.

В пресс-службе СУ СКР по Иркутской области пояснили, что все четверо были знакомы между собой. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате чего один из мужчин достал имеющееся при себе оружие и стал стрелять в остальных.

– От полученных повреждений трое мужчин скончались на месте. Затем злоумышленник скрылся с места преступления. Подозреваемым оказался работник одного из усть-илимских предприятий. Он ранее был судим за преступления имущественного характера. В настоящее время подозреваемый дал показания по обстоятельствам совершенного преступления. Следователями решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, – отметили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.