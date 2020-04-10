Житель Усть-Кута едва не погиб, провалившись под лёд реки Лена

Усть-Кут, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Накануне, 10 апреля, в 19:20 на пульт пожарной охраны поступила информация о провале мужчины под лед реки Лены в правобережном районе города Усть-Кута.

На место был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 30, сообщает пресс-служба спасателей.

– Мужчина находился в 15 метрах от берега. Очевидцы действовали очень сплоченно – подали тонущему горбыль, за счет которого ему удавалось держаться на плаву. Мы в свою очередь развернули трехколенную пожарную лестницу, и с ее помощью получилось вытащить уже порядком ослабевшего пострадавшего на берег. В общей сложности мужчина провел в ледяной воде около 15 минут. Его госпитализировали с диагнозом переохлаждение, – рассказал начальник караула лейтенант внутренней службы Николай Зырянов.

По словам сотрудников МЧС России, в месте происшествия лёд остаточный, от береговой линии до него – 1,5 метра открытой воды.