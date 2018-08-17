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18.08.2018

Житель Усть-Кута отравился угарным газом при работе в подвале дома

Усть-Кут, 18.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте мужчина, откачивая воду из подвала своего дома с помощью мотопомпы, отравился угарным газом. Его спасли сотрудники пожарной охраны, которые на тот момент находились вне службы, и прохожие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Известно, что мужчина установил мощный насос в подвал на глубину около двух метров. Через какое-то время в закрытом пространстве скопился угарный газ, хозяин дома потерял сознание. Его обнаружили жена и поспешила за помощью.

Первым, кто проезжал мимо частного дома, из ворот которого выскочила напуганная женщина, оказался командир отделения второго отдельного поста пожарно-спасательной части №30 Владимир Форысь. Находящийся в отпуске пожарный направлялся по своим делам и не смог проехать мимо.

– По словам женщины стало понятно, что необходимо срочно вытащить из подвала человека, – рассказывает Владимир Форысь. – В это время навстречу ехал коллега – водитель пожарной автоцистерны Вячеслав Петында. Следом остановился еще один автомобиль. Таким образом буквально за минуту нас собралось пять человек. Мы попросили у хозяйки верёвку и, обвязав мужчину, вытащили его на свежий воздух.

Пока ждали приезда скорой медицинской помощи, пожарные привели мужчину в чувство и поддерживали его в сознании. Затем помогли загрузить носилки с пострадавшим в автомобиль и сопроводили до больницы.

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