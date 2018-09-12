Житель Усть-Кутского района зарезал отца во время ссоры

Усть-Кутский район, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Заярново Усть-Кутского района 8 сентября местный житель зарезал 64-летнего отца во время ссоры. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, тело пенсионера обнаружили в квартире одного из домов по улице Лесная. По версии следствия, между ним и его 29-летним неработающим сыном возник конфликт, который закончился трагично.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления, в том числе мотивы, побудившие мужчину убить своего отца.