Житель Вихоревки без водительских прав сбил человека в Братске

Братск, 30.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 29 декабря неизвестный водитель сбил 44-летнего местного жителя и скрылся с места аварии. Его задержали позднее – выяснилось, что за рулем автомобиля находился 31-летний житель Вихоревки, ранее на полтора года лишенный водительских прав за пьяную езду.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился на автодороге к Галачинской ТЭЦ, когда пешеход шел по обочине дороги. В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован.

На виновника аварии составлены административные протоколы по двум статьям – за управление автомобилем без водительских прав и за невыполнение обязанностей в связи с ДТП. Меру наказания определит суд.