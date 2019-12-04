Житель Вихоревки обвиняется в разбойном нападении на 16-летнюю девочку

Вихоревка, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Неоднократно судимый житель Вихоревки арестован по обвинению в разбойном нападении с применением ножа. Жертвой мужчины стала 16-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Преступление было совершено в конце ноября 2019 года. Известно, что мужчина вышел на свободу из-за решётки за месяц до этого – 10 октября. По версии следствия, он, проходя мимо магазина «Гавань» в Вихоревке, решил похитить деньги из кассы. Мужчина под видом покупателя зашёл в помещение, убедился, что кроме продавца никого нет и начал угрожать ножом девушке, требуя отдать всю выручку.

– По стечению обстоятельств, в тот момент за продавца в магазине осталась 16-летняя девушка, которая подменила свою мать на один час, но несовершеннолетний возраст потерпевшей не остановил злоумышленника. Напуганная девушка отдала все деньги из кассы, после чего мужчина скрылся с места преступления, – рассказали в СКР.

В кратчайшие сроки подозреваемый в разбойном нападении был задержан сотрудниками уголовного розыска. Братским районным судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями СКР установлено, что мужчина неоднократно судим, в том числе за убийство.