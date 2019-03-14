Житель Заларинского района 8 марта из ревности забил жену до смерти

Заларинский район, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Заларинского района забил до смерти жену. На следующий день мужчина самостоятельно пришёл в полицию и написал явку с повинной, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Конфликт между супругами произошёл вечером 8 марта. В итоге мужчина сильно избил 31-летнию женщину и ушёл из дома. Она скончалась ночью.

Следователям СКР 39-летний мужчина пояснил, что совершил преступление на почве ревности. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.