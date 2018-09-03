|Происшествия
|03.09.2018
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Житель Жигалово попытался зарезать экс-сожительницу и покончить с собой
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Жигаловский район, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителя посёлка Жигалово суд приговорил к шести годам в колонии строгого режима за покушение на убийство бывшей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Мужчина напал на женщину в апреле 2018 года. На почве ревности он нанёс жертве ножевые ранения, а затем попытался покончить жизнь самоубийством. Их вовремя госпитализировали, и обоим удалось выжить.
Прокуратура потребовала отправить 42-летнего мужчину в колонию строгого режима на шесть лет, суд с позицией гособвинетеля согласился.
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