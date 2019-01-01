ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
01.01.2019

Житель Зимы застрелил своего знакомого на рыбалке

Куйтунский район, 1.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Куйтунском районе в суд направлено уголовное дело по факту умышленного причинения смерти человеку. Перед судом предстанет житель Зимы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в январе 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на лесной дороге Куйтунского района застрелил из огнестрельного гладкоствольного ружья своего знакомого, с которым накануне выехал на рыбалку.

Расследование уголовного представляло особую сложность, поскольку, преступление совершено в условиях неочевидности, говорят в прокуратуре Иркутской области. Для опровержения версии защиты о неосторожном выстреле следователи провели большое количество трудоемких судебных экспертиз, допрошено более 40 свидетелей.

Уголовное дело направлено в Куйтунский районный суд для рассмотрения по существу.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске