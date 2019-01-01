Житель Зимы застрелил своего знакомого на рыбалке

Куйтунский район, 1.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Куйтунском районе в суд направлено уголовное дело по факту умышленного причинения смерти человеку. Перед судом предстанет житель Зимы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в январе 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на лесной дороге Куйтунского района застрелил из огнестрельного гладкоствольного ружья своего знакомого, с которым накануне выехал на рыбалку.

Расследование уголовного представляло особую сложность, поскольку, преступление совершено в условиях неочевидности, говорят в прокуратуре Иркутской области. Для опровержения версии защиты о неосторожном выстреле следователи провели большое количество трудоемких судебных экспертиз, допрошено более 40 свидетелей.

Уголовное дело направлено в Куйтунский районный суд для рассмотрения по существу.