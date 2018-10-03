Житель Зиминского района ограбил ларёк в Иркутске на 1,7 тысячу рублей

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Ранее судимый 34-летний житель Зиминского района ограбил торговый павильон в посёлке Энергетиков Иркутска. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы, сообщает пресс-служба полиции.

Преступление было совершено вечером 30 сентября. Уже установлено, что злоумышленник вошел в ларёк и похитил 1 тысячу 700 рублей, которые хранились под прилавком. После этого преступник оттолкнул продавца и попытался скрыться.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники патрульно-постовой службы заметили, как продавец торговой точки пытается догнать злоумышленника и незамедлительно приняли меры к его задержанию.

Задержанный арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет заключения, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.