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03.10.2018

Житель Зиминского района ограбил ларёк в Иркутске на 1,7 тысячу рублей

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Ранее судимый 34-летний житель Зиминского района ограбил торговый павильон в посёлке Энергетиков Иркутска. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы, сообщает пресс-служба полиции.

Преступление было совершено вечером 30 сентября. Уже установлено, что злоумышленник вошел в ларёк и похитил 1 тысячу 700 рублей, которые хранились под прилавком. После этого преступник оттолкнул продавца и попытался скрыться.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники патрульно-постовой службы заметили, как продавец торговой точки пытается догнать злоумышленника и незамедлительно приняли меры к его задержанию.

Задержанный арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет заключения, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

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