|Происшествия
|18.05.2018
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Жителей Приангарья просят опознать тело неизвестного, утонувшего в Ангаре
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Ангарск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В реке Ангара в 250 метрах от ангарского садоводства «Береговое» 30 сентября 2017 года обнаружили тело неизвестного мужчины. Труп до сих пор не опознан. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
ПРИМЕТЫ:
Фоторобот предоставлен следственными органами
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