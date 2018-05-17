Жителей Приангарья просят опознать тело неизвестного, утонувшего в Ангаре

Ангарск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В реке Ангара в 250 метрах от ангарского садоводства «Береговое» 30 сентября 2017 года обнаружили тело неизвестного мужчины. Труп до сих пор не опознан. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

ПРИМЕТЫ:

Возраст 35-50 лет, славянская внешность, рост 174 см.

Форма лица овальная, невысокий лоб, надбровные дуги сильно выражены.

Особая примета – в области плечевого сустава справа ожоговый рубец, размером 7х6 см.

Фоторобот предоставлен следственными органами

КООРДИНАТЫ:

Тех, кто узнал этого человека, просят сообщить по телефонам: 8-964-801-80-61, 8 (3952) 26-18-40, 26-18-82.