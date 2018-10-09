Жителей Приангарья просят помочь попавшему в ДТП спортсмену из Сибири

Смоленский район, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Смоленском районе 8 октября в ДТП попал спортсмен из Омска – чемпион России по каникроссу Андрей Секунцов. Жителей Приангарья просят оказать любую посильную помощь.

О происшествии стало известно из соцсетей. Как сообщается на странице Омской федерации ездового спорта во «Вконтакте», также в аварии пострадала еще одна спортсменка Татьяна Белова. ДТП случилось на 391-м километре трассы Москва-Минск в районе деревни Дивасы Смоленского района.

«Нужна любая посильная помощь нашему спортсмену, возвращался с Чемпионата мира, с Польши и попал под Смоленском в аварию. Мама погибла, собака убежала, кто рядом, отзовитесь! Нужна помощь в поиске собаки и поддержать Андрея, помочь», – сообщается в паблике.

Отметим, убежавшая собака породы курцхаар уже найдена .