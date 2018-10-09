|Происшествия
|10.10.2018
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Жителей Приангарья просят помочь попавшему в ДТП спортсмену из Сибири
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Смоленский район, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Смоленском районе 8 октября в ДТП попал спортсмен из Омска – чемпион России по каникроссу Андрей Секунцов. Жителей Приангарья просят оказать любую посильную помощь.
О происшествии стало известно из соцсетей. Как
«Нужна любая посильная помощь нашему спортсмену, возвращался с Чемпионата мира, с Польши и попал под Смоленском в аварию. Мама погибла, собака убежала, кто рядом, отзовитесь! Нужна помощь в поиске собаки и поддержать Андрея, помочь», –
Отметим, убежавшая собака породы курцхаар уже
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