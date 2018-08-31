Жителей Приангарья просят помочь в поисках психически нездорового Виктора Воронина, пропавшего без вести

СФО, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Уроженец и житель села Майма республики Алтай 38-летний Виктор Воронин 3 июля 2015 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно. Жителей Приангарья просят помочь в поисках, а тех, кто мог его видеть, сообщить об этом в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мужчина склонен к бродяжничеству, может проходить большие расстояния пешком. Перед уходом из дома собирался путешествовать по России.

ПРИМЕТЫ:

Европейский тип лица, на вид 35 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, стрижка короткая, волосы темно-русые. Психически не здоров.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (38844) 21-843, 92-328 или 02.