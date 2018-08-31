ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Происшествия
31.08.2018

Жителей Приангарья просят помочь в поисках психически нездорового Виктора Воронина, пропавшего без вести

СФО, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Уроженец и житель села Майма республики Алтай 38-летний Виктор Воронин 3 июля 2015 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно. Жителей Приангарья просят помочь в поисках, а тех, кто мог его видеть, сообщить об этом в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мужчина склонен к бродяжничеству, может проходить большие расстояния пешком. Перед уходом из дома собирался путешествовать по России.

ПРИМЕТЫ:

  • Европейский тип лица, на вид 35 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, стрижка короткая, волосы темно-русые. Психически не здоров.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (38844) 21-843, 92-328 или 02.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске