|Происшествия
|31.08.2018
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Жителей Приангарья просят помочь в поисках психически нездорового Виктора Воронина, пропавшего без вести
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СФО, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Уроженец и житель села Майма республики Алтай 38-летний Виктор Воронин 3 июля 2015 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно. Жителей Приангарья просят помочь в поисках, а тех, кто мог его видеть, сообщить об этом в полицию.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мужчина склонен к бродяжничеству, может проходить большие расстояния пешком. Перед уходом из дома собирался путешествовать по России.
ПРИМЕТЫ:
Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (38844) 21-843, 92-328 или 02.
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