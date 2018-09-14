Жители Иркутской области за сутки перевели аферистам почти 750 тысяч рублей

Иркутская область, 15.09.18 (ИА «Телеинформ»), - За сутки жертвами мошенников стали шесть жителей Приангарья, которые поверили незнакомцам и отдали им свои сбережения. Причинённый ущерб гражданам составил почти 750 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В Братске две пенсионерки заявили в полицию о том, что неизвестные путем обмана завладели их денежными средствами. 69-летней женщине на стационарный телефон позвонили неизвестные и сообщили, что ей положена компенсация за ранее приобретенный некачественный товар. Потерпевшая несколько раз переводила денежные средства на указанный ими счет. В итоге лишилась шестисот тысяч рублей. Вторая пенсионерка поверила мужчине, который позвонил ей, представился работником службы безопасности банка и предложил проверить сохранность денежных средств. Женщина сообщила персональные данные своей банковской карты и с ее счета было списано около 10 тысяч рублей.

34-летняя жительница Братска лишилась денег из-за того, что на досуге решила посетить сомнительный сайт. На электронную почту потерпевшей пришло сообщение с предложением заработать деньги на сайте «GRANDTRADE». После того как зашла на сайт, заявительница следовала инструкциям и заработала около полутора тысяч долларов виртуальных денег. Для получения выигрыша система попросила ее ввести данные банковской карты, для оплаты комиссии. После этого со счета женщины были списаны денежные средства в сумме 7818 рублей.

Еще двое жителей Братска перевели неизвестным 113080 рублей за лодочный мотор и пиломатериалы, который хотели купить на сайте «Авито.ру».

В Иркутске 31- летняя жительница поверила СМС-сообщению от неизвестных о том, что выиграла почти полмиллиона рублей. Позже злоумышленники попросили для перевода выигрыша перечислить на указанный номер 15 000 рублей. Девушка так и сделала, но выигрыша так и не получила.

Полиция Иркутской области просит граждан всегда проверять информацию, полученную от незнакомых людей и не доверять посторонним. При общении со своими пожилыми родственниками напоминать им о мерах безопасности.