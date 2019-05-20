Жителю Аларского района грозит до 10 лет заключения за наезд на инспекторов ДПС

Аларский район, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило 32-летнему жителю Аларского района обвинение в насилии в отношении представителей власти. Мужчине грозит до 10 лет заключения за то, что он сбил сотрудников ДПС, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 мая мужчина, управляя «Ниссаном Тиида», передвигался в посёлке Кутулик на высокой скорости. Полицейские предприняли попытку остановить иномрку, но водитель проигнорировал законное требование и попытался скрыться.

В момент погони сотрудники ДПС блокировали автомобиль подозреваемого, который, в свою очередь, резко начал движение назад, повредив служебный автомобиль «Форд» и наехал на инспекторов. В результате двое сотрудников полиции получили множественные телесные повреждения, в том числе разрывы связок суставов, после чего были доставлены в больницу.

По данным ГУ МВД по Иркутской области, правоохранители произвели предупредительные выстрелы, а затем прицельно повредили колеса иномарки. Выяснилось, что водителем оказался ранее судимый мужчина, не имеющий права управления транспортным средством. За руль он сел пьяным. За ряд грубых нарушений правил дорожного движения в отношении мужчины составлены административные протоколы.

Сейчас обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.