Жителю Чуны дали 12 лет «строгача» за домогательство до четырехлетней родственницы

Чунский район, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Чунский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиненному в совершении насильственных действия сексуального характера в отношении четырехлетней девочки – дочери его родственников. Мужчина проведет в колонии строгого режима 12 лет.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, инцидент случился в сентябре 2017 года. Следователями установлено, что мужчина, находясь в квартире своих родственников, совершил «иные действия сексуального характера» в отношении беззащитной малолетней девочки. Вошедший в этот момент в комнату отчим ребенка увидел и пресек дальнейшие действия своего гостя.

В ходе расследования уголовного дела был проведен ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых злоумышленник был признан психически здоровым.