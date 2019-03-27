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28.03.2019

Жителю Усть-Кута в потасовке откусили ухо – виновник заплатит пять тысяч рублей

Усть-Кутский район, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителю Усть-Кута в потасовке на железнодорожном вокзале станции Лена откусили часть уха. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

– Выяснилось, что 40-летний пьяный житель Усть-Кута из-за личной неприязни решил подраться со своим земляком и в ходе потасовки откусил потерпевшему верхнюю часть левого уха, – говорят в транспортной полиции.

По факту причинения легкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Суд наказал злоумышленника штрафом в размере пять тысяч рублей.

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