Жителю Усть-Ордынского грозит до трёх лет заключения за ложные сведения о подрыве пожарной части

Эхирит-Булагатский район, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Эхирит-Булагатском района предстанет перед судом за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в пожарной части посёлка Усть-Ордынский. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Фигурантом дела стал 35-летний местный житель. По версии следствия, мужчина в ноябре 2019 года, будучи пьяным, позвонил со своего мобильника на номер экстренной службы «112» и сообщил о готовящемся теракте в пожарной части.

В ходе проверки эти сведения не подтвердились. В кратчайшие сроки личность злоумышленника установили сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Иркутской области.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, говорят в прокуратуре Иркутской области.